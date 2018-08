Torino, genitori portano via bambina ricoverata per malnutrizione

All'ospedale Regina Margherita di Torino una bambina di dieci anni è stata portata via dai genitori senza il via libera dei medici. La minore era stata ricoverata per problemi di denutrizione. La famiglia ha fatto perdere le proprie tracce ed ora è ricercata dalla polizia, dopo che la procura dei minori ha ricevuto dalla direzione sanitaria gli atti e le cartelle cliniche della bambina.

La fuga prima dell'arrivo della polizia

L'allontanamento, secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine, sarebbe avvenuto martedì 31 luglio dopo l’intervento dei servizi sociali. I genitori però, quando ancora il provvedimento non era stato disposto ufficialmente, si sono presentati in ospedale e hanno portato via la figlia. Secondo quanto riporta il quotidiano torinese La Stampa, la coppia è arrivata nella struttura ospedaliera con un uomo che ha sostenuto di essere il loro legale. Quando la polizia è intervenuta, su richiesta dei sanitari, la famiglia si era già allontanata.