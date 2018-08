Folgorati da una scarica elettrica, due morti a Velletri

Due uomini sono morti folgorati da una scarica elettrica nella serata del 1° agosto a Velletri, vicino a Roma. Secondo l ricostruzione delle forze dell'ordine, il 45enne aveva appena finito di montare un ponteggio sulla facciata della sua abitazione quando è stato colpito da una scarica, forse scaturita da un lampione addossato all'impalcatura. L'altra vittima è il suo vicino, un 56enne, probabilmente intervenuto per aiutarlo.

Il ritrovamento dei corpi

I due corpi sono stati ritrovati sotto l'impalcatura intorno alle 22 di mercoledì. Oltre ai sanitari sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Velletri, assieme ai Vigili del fuoco e agli ispettori dell'Asl Roma 6. Sul posto, questa mattina, sarebbero dovuti iniziare dei lavori di ristrutturazione, regolarmente autorizzati, per i quali la prima vittima aveva predisposto il ponteggio.

La conferma del medico legale

Il medico legale ha confermato la morte per folgorazione per entrambi gli uomini. Come prevedibile, in ogni caso, le salme dei due uomini sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria, che valuterà se eseguire le autopsie. L'impalcatura è sotto sequestro per effettuare ulteriori accertamenti.

Il cordoglio del sindaco Pocci

"Una tragedia enorme. Dispiace tantissimo per quello che è accaduto", commenta il sindaco di Velletri, Orlando Pocci. Il sindaco è stato tra i prim a recarsi sul posto dell'incidente. "Ancora non si sa come sia arrivata la scarica - ha aggiunto -, l'area del cantiere è stata sottoposta a sequestro, aspettiamo gli esiti degli accertamenti". In merito all'ipotesi che la scarica possa essere partita da un lampione dell'illuminazione pubblica addossato al ponteggio, Pocci ha spiegato che il lampione "era stato inglobato nell'area ponteggio".