Meteo, oggi il picco di caldo: 18 città da bollino rosso

Quello di oggi, 2 agosto, potrebbe essere il giorno più caldo dell’intero 2018. Come già anticipato dal ministero della Salute, sono 18 le città da bollino rosso con temperature al di sopra delle medie stagionali. Tra queste ci sono Venezia, Verona, Milano, Torino, Genova e Firenze. L’ondata di afa proseguirà anche nella giornata di domani, 3 agosto, con 12 Comuni interessati dall'allerta (LE PREVISIONI METEO)

Caldo fino all'8 agosto

Secondo gli esperti, l’anticiclone africano porterà caldo, afa e temperature alte in Italia almeno per tutta la settimana. Sono dunque previste notti tropicali con minime anche di 25-27 gradi, specie nei grandi centri urbani e lungo le coste. Ma, avvertono i meteorologi, non mancheranno temporali di calore estivi, improvvisi, su Alpi e Nord-Ovest, mentre da venerdì violenti acquazzoni potrebbero interessare il Sud, specialmente in Sicilia dove anche nelle ore più calde le temperature sono comunque più basse rispetto al resto della Penisola. Escludendo questi fenomeni temporaleschi, però, fino all’8 agosto il caldo sarò una costante su tutto il territorio.

Consumi record

Le altissime temperature fatte registrare in queste ore hanno anche portato a nuovi record di consumi elettrici, evidentemente spinti dai condizionatori accesi in gran parte del territorio. In particolare, mercoledì 1 agosto, alle ore 16 è stato raggiunto il picco a 57.100 Mw: mai in Italia si era consumata così tanta energia elettrica. In ogni caso, i margini di riserva di Terna, la società della rete di trasmissione nazionale, garantiscono la sicurezza della rete anche per i prossimi giorni.