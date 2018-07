Meteo, è la settimana più calda. Mercoledì bollino rosso in 8 città

Questa dal 30 luglio al 5 agosto, avvertono gli esperti, sarà la settimana più rovente dell’anno. L’ondata di caldo proveniente dal Nordafrica, spiegano, interesserà tutta Italia almeno fino al week-end (LE PREVISIONI). Le regioni più calde saranno quelle del Centro-Nord e la Sardegna, con afa in aumento e temperature massime che potranno sfiorare i 38-40 gradi. Diverse le città contrassegnate dal ministero della Salute con il bollino rosso (ossia con condizioni climatiche a rischio per la salute degli abitanti): mercoledì, probabilmente il giorno più caldo, saranno otto.

Caldo anche di sera, poche piogge

Il caldo non darà tregua nemmeno la sera, con valori che anche all'alba faranno fatica a scendere sotto i 25 gradi in diverse località di mare e di pianura del Centro-Nord. In questa settimana, dicono i meteorologi, le piogge saranno davvero poche, salvo qualche temporale di calore. Le regioni più calde saranno quelle del Nord, il medio versante tirrenico e la Sardegna: il termometro sarà sui 35 gradi, con picchi intorno ai 38 nei fondovalle alpini, in Val Padana e nelle zone interne del Centro e della Sardegna. Caldo, ma con temperature e umidità contenute, anche al Sud, in Sicilia e nelle regioni centrali adriatiche.

Le città più calde

Un elenco delle città “bollenti” lo fornisce il bollettino del ministero della Salute, che contrassegna con il bollino rosso alcuni centri. Il bollino rosso indica il livello 3 di allerta: è caratterizzato, spiega il ministero, da “ondata di calore” e “condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi”. Oggi, lunedì 30 luglio, sono al livello 3 per il caldo le città di Bologna, Bolzano e Perugia; il 31 luglio bollino rosso per Bologna, Bolzano, Genova, Perugia e Pescara; il primo agosto allerta 3 per Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Genova, Perugia, Pescara e Rieti. Tra le città più calde anche Verona, Roma, Milano, Cagliari, Piacenza.