Sciatore scomparso nel 1954 identificato grazie a un post su Facebook

Giornata contro tratta esseri umani, Onu: "Aumentare sforzi congiunti"

Il 30 luglio si celebra in tutto il modo la ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite "per costruire un futuro in cui questo crimine non esista". Secondo Save The Chidren 10 milioni di bambini, nel mondo, sono stati costretti in stato di schiavitù, venduti e sfruttati