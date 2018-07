Norcia, ragazzo colpito da pugno: accertamenti su morte cerebrale

È in corso presso l'ospedale di Terni l'accertamento di morte cerebrale per un ragazzo di 33 anni ricoverato stamani in gravi condizioni dopo essere stato colpito con un pugno da un suo coetaneo, già arrestato dai carabinieri, a Norcia. Sei ore - spiega lo stesso ospedale - sono i tempi tecnici per confermare l'avvenuto decesso. Gli accertamenti sono iniziati alle 17.34.

"Lite per futili motivi"

La lite è avvenuta intorno alle 5 di questa mattina a Norcia, all'esterno di un pub. I due giovani coinvolti sono entrambi del posto. Secondo quanto riferito dai carabinieri, dopo il pugno il 33enne è stato lasciato esanime a terra. Soccorso, il giovane è stato trasportato in ambulanza prima all'ospedale di Spoleto poi in quello di Terni, ricoverato in stato di coma. Il presunto aggressore è stato identificato, arrestato e rinchiuso nel carcere di Spoleto. L'aggressione - secondo quanto riferito dagli investigatori - è avvenuta per futili motivi. La vittima lavorava in Inghilterra ed era rientrata a Norcia per il periodo estivo.