Spari in strada, uomo ucciso nel Vicentino: killer in fuga

Un uomo è stato ucciso da cinque colpi di arma da fuoco a Trissino (Vicenza). La vittima, di 39 anni, è stata fermata e poi uccisa in strada. L'assassino non ha sparato da un'auto in corsa - come ricostruito in un primo tempo - ma ha fermato la vittima mentre questa era a bordo di una Ford Kia, e l'ha costretta a scendere. Dopo un violento litigio ha estratto una pistola e ha fatto fuoco cinque volte prima di scappare in macchina. Ora è caccia all'uomo. I carabinieri sono sulle tracce dell'assassino, fuggito su una Mercedes.

Data ultima modifica 27 luglio 2018 ore 15:27