Istat, ministero della P.A. apre a candidature per la presidenza

Il ministero della P.A ha pubblicato "l'avviso" per la "presentazione delle manifestazioni di interesse per la designazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica". Palazzo Vidoni apre così alle candidature per la carica, dopo la scadenza di Giorgio Alleva. "Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, da effettuare compilando il modulo online, scade alle ore 23.59 del 16 agosto". Si ricorda che il presidente è "scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale”.