Roma, sgomberato il campo nomadi Camping River dopo stop dell'Ue

Si è conclusa l'operazione di sgombero per motivi sanitari del Camping River, il campo nomadi di Roma in via di chiusura dopo un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi. Presenti vigili e assistenti sociali. La Corte europea dei diritti dell'uomo, dopo il ricorso di tre abitanti del campo, aveva deciso la sospensione dello sgombero fino al 27 luglio chiedendo alle istituzioni di indicare soluzioni d’alloggio alternative per i 300 residenti.

Le soluzioni alternative al campo

Negli ultimi giorni alcune persone hanno accettato il rientro volontario assistito nel loro paese di origine mentre altre hanno accettato l'offerta di accoglienza presso le strutture del sistema allestito dai servizi sociali di Roma Capitale. Sul posto anche gli operatori della sala operativa sociale per offrire accoglienza immediata a Roma, proponendo anche soluzioni che garantiscono ai nuclei familiari di restare uniti. Alle soluzioni di medio e lungo periodo alternative al campo si può aderire fino al 30 settembre.

Un residente: sgomberati come animali

Un 31enne residente nel campo ha raccontato: "Questa mattina sono venuti per buttarci fuori, ci hanno trattato come animali. C'è stata violenza, hanno spinto le donne e usato lo spray al peperoncino su una signora. Qualcuno è uscito volontariamente, qualcuno è svenuto, le donne strillavano". L'uomo ha aggiunto che "non è stata usata violenza contro i bambini".

Il capo dei vigli: "Non abbiamo usato la forza"

Ricostruzione smentita dal comandante della Polizia Locale di Roma, Antonio Di Maggio: "Tutto - ha detto - si è svolto nella massima regolarità, le persone sono state invitate ad uscire e non abbiamo usato nessuna forma di coazione fisica, vuol dire che non abbiamo usato manette, né allontanato le persone con la forza, non abbiamo usato spray al peperoncino ne' armi da fuoco, né manganelli, che non abbiamo. Abbiamo usato la forza del convincimento ad uscire, cosa che le persone hanno fatto".

Protesta fuori dalla struttura

Circa cento residenti del campo, tra cui decine di bambini, dopo essere stati sgomberati dalla struttura hanno stazionato di fronte al cancello dell'insediamento. Hanno portato fuori dalla struttura materassi, frigoriferi, sedie e altro mobilio e hanno protestato contro le soluzioni alloggiative proposte dal Campidoglio, che prevederebbero la separazione dei nuclei familiari con donne e bambini in alcune strutture e uomini ricoverati altrove. Sul portone del Camping lo striscione "Virginia Raggi lascia in pace le nostre famiglie".

L'ordinanza di sgombero per motivi sanitari

Alla base dello sgombero c'è un'ordinanza firmata a metà luglio che parla di "sussistenza di gravi situazioni di criticità inerenti lo stato di salubrità dell'area" sulla base dei recenti rapporti dell'Arpa e della Asl. Si riteneva "inderogabile" adottare le necessarie misure volte a salvaguardare "nell'immediatezza le condizioni igienico-sanitarie dell'area e la salute delle persone ancora presenti nell'insediamento nonché dei cittadini che vivono nelle zone circostanti". “Legalità, ordine e rispetto prima di tutto!”, commenta su Twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Data ultima modifica 26 luglio 2018 ore 13:03