Nella moschea di Firenze uomini e donne potranno pregare insieme

A Firenze uomini e donne potranno pregare insieme in moschea. L'apertura alla condivisione degli spazi spirituali islamici arriva dall'imam del capoluogo toscano Izzeddin Elzir. In un'intervista al Corriere Fiorentino la guida religiosa ha dichiarato che ai tempi di Maometto tale distinzione non c'era.



Segnale di apertura

L'imam lancia l'appello di apertura anche in previsione della costruzione della moschea a Sesto Fiorentino, rintracciando l'idea di integrazione già nella storia dell'Islam. "Ai tempi del Profeta Maometto - spiega l'Imam - uomini e donne pregavano insieme, ed è così anche alla Mecca, per cui può essere così anche nella futura moschea di Sesto Fiorentino e in quella di piazza dei Ciompi a Firenze". Tuttavia la tradizione culturale e religiosa sembra difficilmente eliminabile nella pratica dei fedeli. Passi in questa direzione sono però già stati compiuti. Al momento a Trino, in provincia di Vercelli, uomini e donne pregano insieme: è la prima esperienza in Italia.

Appello alla prudenza

L'imam Elzir precisa: "La condivisione della preghiera può essere praticabile laddove gli spazi lo consentano e dove la moschea è progettata bene. Nel caso di Firenze, la ristrettezza della sala può creare qualche problema logistico, e magari le donne trovano una migliore accoglienza nella sala a loro riservata". Per quanto riguarda la futura moschea di Sesto Fiorentino invece, Elzir afferma che "dovrà prevedere una sala di preghiera condivisa". Questo senza escludere "una sala per le donne che vogliono garantita la loro privacy".