Napoli, vessata e minacciata da marito e figlio: allontanati da casa

Veniva vessata per futili motivi dal marito e dal figlio, per questa ragione lo scorso maggio si era decisa a denunciare. A seguito dell’esposto i carabinieri della tenenza di Marano, in provincia di Napoli, hanno così avviato le indagini, accertando le ripetute aggressioni. Per questo gli uomini delle forze dell'ordine hanno dato esecuzione a un'ordinanza che applica il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. Padre e figlio hanno rispettivamente 49 e 18 anni, quest’ultimo era inoltre già noto alle forze dell’ordine.

Minacce e lesioni subite per futili motivi

La donna, 45 anni, avrebbe riferito ai carabinieri di essere stata vittima di vessazioni, minacce e lesioni, subite per futili motivi. Dichiarazioni che, insieme ai referti medici e alle testimonianze raccolte dai militari, hanno dato modo di accertare la situazione familiare. La procura di Napoli-Nord ha così richiesto e ottenuto dal Giudice per le inchieste preliminari (gip) il divieto di avvicinamento per tutelare l’incolumità della donna.