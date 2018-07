Ragazza violentata a Reggio Emilia, Salvini: preso richiedente asilo

È stato arrestato l'uomo accusato di aver violentato una ragazza di 20 anni la sera del 22 luglio, a Reggio Emilia. A darne notizia è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un post su Facebook, dove scrive che si tratta di "un richiedente asilo ucraino di 26 anni". Il vicepremier ha poi espresso i suo "complimenti alla Polizia di Stato". La violenza, secondo quanto ricostruito fino ad ora, è avvenuta nella prima periferia della città emiliana. La vittima ha raccontato di essere stata assalita alle spalle, intorno alle 21, da uno sconosciuto, probabilmente straniero. L'uomo l'avrebbe spinta dietro un cespuglio prima di abusare di lei, per poi scappare facendo perdere le sue tracce.

Salvini: "Inaspriremo leggi troppo deboli"

"Per la sinistra - ha aggiunto Salvini sul caso - la nostra linea sarebbe 'troppo dura'. Sbagliato, inaspriremo leggi troppo deboli: VIA dall'Italia i clandestini delinquenti, VIA ogni forma di protezione a chi si macchia di questi reati schifosi!". La ragazza, ferita e sotto choc, dopo l'aggressione era stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale dove era scattato il protocollo sanitario che si applica in caso di violenze sessuali. Sul posto erano arrivati gli uomini delle Volanti, della Squadra Mobile e della Scientifica, impegnati nel rintracciare l'aggressore.