Troppi rifiuti in spiaggia, nell'Oristanese divieto di mangiare e bere

Troppi rifiuti in spiaggia? La soluzione è vietare ai bagnanti di mangiare e bere sull'arenile. E di conseguenza, di sporcare. Pena una multa dai 25 ai 500 euro. La decisione per "tutelare il monumento naturale di S'Archittu", sul litorale di Cuglieri (Oristano), è stata presa da Giovanni Panichi, sindaco della località sarda, che ha emesso un'ordinanza destinata a far discutere. Oltre a impedire la raccolta di pietre e sabbia, l'ingresso in moto o in auto, la pesca di molluschi e frutti di mare, per preservare la località di "rara bellezza" e di "valore ambientale e naturalistico incommensurabile", il primo cittadino di Cuglieri ha dunque previsto una serie di prescrizioni culminate nello stop al picnic selvaggio e non.

Anche a Stintino misure per tutelare la spiaggia



Non è la prima volta che vengono disposte misure per preservare la natura negli arenili. In Sardegna, la più recente è quella del comune di Stintino, per proteggere la Pelosa, una delle spiagge più belle del Mediterraneo e a rischio erosione: qui i turisti hanno l'obbligo di usare una stuoia sotto l'asciugamano, di lavarsi i piedi prima di andare via (per non disperdere la sabbia) e di non fumare in spiaggia.

Il sindaco: "Situazione insostenibile, lotta impari con gli incivili"



A Cuglieri, invece, si è deciso addirittura di vietare di portare cibo e bevande al mare, pena una multa tra i 25 e i 500 euro. "La situazione era diventata insostenibile - spiega il sindaco a La Nuova Sardegna - una battaglia impari contro gli incivili che nonostante i ripetuti appelli ad avere un comportamento rispettoso della natura, e in particolare dell'area in cui si trova uno dei monumenti naturali più belli dell'isola, hanno continuato ad abbandonare rifiuti dappertutto, contribuendo alla creazione di un'immagine altamente degradata della borgata". "Questi comportamenti - conclude il primo cittadino di Cuglieri - non sono accettabili e non possono essere tollerati. D'ora in poi chi sbaglia paga".