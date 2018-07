Agguato di ‘ndrangheta: ucciso pregiudicato, ferito bambino. È grave

Un pregiudicato è morto e un bambino è rimasto gravemente ferito in un agguato in località "Venere" di Seminara (Reggio Calabria). L’uomo, Giuseppe Fabio Gioffrè, pregiudicato di 39 anni, secondo gli inquirenti sarebbe un esponente dell’omonima cosca di ‘ndrangheta. Si trovava insieme al bambino di 10 anni, di origini bulgare, in un casolare di sua proprietà quando è avvenuto l’agguato. Il bambino è stato soccorso da alcune persone accorse sul luogo dopo aver sentito gli spari ed è ora ricoverato con prognosi riservata agli "Ospedali riuniti" di Reggio Calabria, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’agguato

A compiere l'agguato contro Gioffrè, secondo quanto sarebbe emerso dai primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Palmi, sarebbero state due persone armate di fucili caricati a pallettoni. Il 39enne, colpito in vari punti del corpo, sarebbe morto all’istante, mentre il bambino sarebbe stato raggiunto all'addome da uno dei pallettoni sparati dai killer. I due si sarebbero poi allontanati a piedi nelle campagne circostanti. Il bambino, che era solito accompagnare la vittima quando si recava in campagna per lavorare, è figlio di una coppia di cittadini bulgari da molti anni in Calabria ed amici di famiglia di Gioffrè.

