Contributi Pd, Bonifazi: Grasso condannato. Lui: nessuna ingiunzione

Il tribunale di Roma avrebbe emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso condannandolo a pagare al Partito Democratico 82mila euro, i contributi che l’ex presidente del Senato avrebbe dovuto corrispondere al partito con il quale era stato eletto in Parlamento nel 2013. Lo ha confermato il tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi. Arriva, però, la replica di Grasso: non ho ancora ricevuto alcuna notifica del decreto ingiuntivo.

Bonifazi: "Le regole vanno rispettate"

"Il mio unico commento - ha riferito all'Ansa Bonifazi - è che le regole vanno rispettate, specie se si decide di stare in una comunità". "Su 63 richieste di decreto da noi avanzate - ha aggiunto - il giudice ne ha emessi praticamente quasi tutti. Noi abbiamo preso l'impegno, durante l'approvazione del bilancio, di destinare tutti questi soldi a sostegno dei nostri lavoratori in cassa integrazione. Poi è chiaro che tra l'emissione del decreto e la percezione effettiva del denaro, ahimè, passerà del tempo".

La risposta di Grasso

“Non ho ancora ricevuto alcuna notifica di decreto ingiuntivo, quindi non so su quali basi possa essere stata emessa. Di certo c'è che nessuno mi ha mai chiesto una determinata cifra mensile nel corso di tutta la scorsa legislatura, e da presidente del Senato, come so essere norma, non ho ritenuto di finanziare alcuna attività politica". Così Pietro Grasso reagisce alla notizia della 'condanna' al pagamento di 82mila euro a favore del Pd. E lo fa attaccando Bonifazi, tesoriere dem: "Evidentemente vuole scaricare le colpe della sua pessima gestione delle casse del partito su altri".

Data ultima modifica 20 luglio 2018 ore 18:56