Donna travolta da auto di Paolini, fonti ospedaliere: morte cerebrale

È stata avviata la procedura per dichiarare la morte cerebrale della donna di 53 anni di Arzignano (Vicenza), rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4 che aveva visto il coinvolgimento di un'auto guidata dall'attore Marco Paolini. Lo riferiscono fonti dell'ospedale Borgo Trento di Verona, dove la donna si trova ricoverata da due giorni. Dopo l'impatto, la 53enne, era stata colpita da un arresto cardiaco. Resta invece in prognosi riservata ma non in pericolo di vita l'amica che si trovava in auto con la 53enne.

L'attore si trovava al volante di una Volvo quando, forse a causa di un attimo di distrazione, aveva tamponato la Fiat 500 delle due donne. Il mezzo si era ribaltato finendo sulla corsia della tangenziale che corre parallela all'autostrada. "E' stata colpa mia, mi sono distratto e ho colpito l'auto", aveva raccontato l'attore dopo il tamponamento secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali.

Data ultima modifica 19 luglio 2018 ore 15:26