Padova, cinque colpi di pistola contro abitazione di un giornalista

Pozzallo, concluso lo sbarco dei 450 migranti. Hotspot pieno

Sono finite le operazioni avviate nella notte, dopo il via libera del Viminale, per far scendere a terra le persone ferme sull'imbarcazione Protector di Frontex e sul pattugliatore Monte Sperone. Palazzo Chigi: oggi per la prima volta sbarcati in Europa