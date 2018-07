Mafia, arrestato a Palermo il "re del riciclaggio" Giuseppe Corona

A Palermo la Guardia di Finanza sta eseguendo 28 arresti, tra esponenti della criminalità organizzata, prestanome ed estortori di diversi clan della città, nell'ambito di una inchiesta sulle cosche palermitane coordinata dalla Dda del capoluogo. In cella anche Giuseppe Corona, boss emergente nei nuovi assetti di Cosa nostra orfana di Salvatore Riina, soprannominato il "re del riciclaggio".

Operazione "Delirio"

L'azione in corso nel Palerminato prende il nome di "Operazione Delirio" e ha portato a diversi provvedimenti cautelari. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora e per quattro, tra cui un noto penalista palermitano, gli arresti domiciliari. Il nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza sta inoltre eseguendo decine di perquisizioni e sequestri di società e immobili per diversi milioni di euro.

Arrestato il "re del riciclaggio"

Dall'indagine della Dda, inoltre, sarebbe emerso anche il ruolo chiave del boss emergente Giuseppe Corona all'interno dei nuovi assetti di Cosa Nostra. Il nome di Corona era già emerso negli atti di un'inchiesta che, nel 2017, portò in carcere i vertici del clan mafioso di Resuttana, da sempre guidato dai boss della famiglia Madonia. Figlio di un mafioso assassinato, è stato condannato a sua volta per un omicidio commesso dopo una banale lite per la restituzione di un braccialetto. I Madonia gli avrebbero affidato il compito di ripulire i loro soldi e di gestire le scommesse dell'ippodromo, poi sequestrato. Tra bar, tabacchi e immobili, secondo i pm, Corona avrebbe fatto diversi investimenti negli anni con il denaro delle cosche.