Sperlonga, ragazza risucchiata da bocchettone piscina: 4 indagati

Sono quattro gli indagati per la morte della studentessa di tredici anni, originaria di Frosinone, morta dopo essere stata aspirata da un bocchettone della piscina in un albergo di Sperlonga, in provincia di Latina. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo, sotto indagine anche il proprietario della struttura dove è avvenuta la tragedia. Dovrebbe tenersi oggi, 14 luglio, l'autopsia che servirà a fare luce sulle cause del decesso e a chiarire se la 13enne sia stata o meno colta da un malore. La ragazzina è deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì al Policlinico Gemelli di Roma.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la tredicenne, che alloggiava nell'hotel con i genitori e la sorellina, si sarebbe tuffata in piscina intorno alle 17 dell'11 luglio quando è stata risucchiata da un bocchettone ampio circa 20 centimetri che si trova sul fondo della piscina. Vedendola in difficoltà, alcune persone l'hanno aiutata riuscendo a portarla fuori dall'acqua. La ragazza, che aveva ripreso conoscenza dopo essere stata rianimata, è deceduta intorno alle quattro del mattino in ospedale.

Accertamenti sull'assenza di un bagnino



Tutta l'area della piscina è stata posta sotto sequestro a seguito dell'incidente. Sulla vicenda stanno ora indagando i Carabinieri della stazione di Sperlonga e della compagnia di Terracina. L'area della piscina e il vano pompe sono stati posti sotto sequestro. Nella struttura pare non ci fosse l'assistente ai bagnanti, le verifiche puntano a capire anche se l'albergo fosse obbligato ad avere un bagnino. Sono stati, intanto, ascoltati gli addetti alla manutenzione per comprendere se ci fossero sistemi di sicurezza per bloccare i bocchettoni ed eventualmente perché non siano entrati in funzione. Sentiti anche testimoni e personale dell'albergo.