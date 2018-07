Torino, blitz della Polizia al centro sociale Askatasuna: arresti

Blitz della Polizia di Stato questa mattina a Torino al centro sociale Askatasuna. Gli agenti hanno fatto irruzione nello stabile occupato di corso Regina Margherita per notificare 19 misure cautelari. I provvedimenti rientrano in un'indagine seguita ai tafferugli scoppiati in via Roma al corteo del Primo Maggio del 2017. La notizia è stata comunicata dagli stessi attivisti del centro sociale su Facebook, in un post in cui l'operazione della Polizia è definita "repressiva".

Almeno 9 arresti

Secondo le agenzie di stampa sarebbero 9 le persone arrestate nel corso dell'operazione di questa mattina al centro sociale Askatasuna di Torino. I destinatari sarebbero tutti parte dei vertici del centro sociale, perquisito assieme ad alcune abitazioni private delle persone oggetto di misure cautelari.

Il Siap "punge" i 5 Stelle

Soddisfazione per il blitz è stata espressa dal segreterio generale provinciale del sindacato di polizia Siap, Pietro Di Lorenzo, che non ha risparmiato una frecciata alla maggioranza del consiglio comunale cittadino: "È un segnale importante che vengano individuati e perseguiti i violenti esponenti dei centri sociali, così come sarebbe ancor più importante che si spezzi il legame tra i professionisti della violenza e alcuni consiglieri di maggioranza che siedono in consiglio comunale".

I fatti del 2017

Durante il corteo del Primo Maggio 2017, un gruppo di manifestanti aveva deviato dal percorso autorizzato per raggiungere piazza San Carlo, dove si stava svolgendo il comizio sindacale. In via Roma si erano verificati momenti di disordine con il lancio di sassi e uova, senza tuttavia che la situazione degenerasse in guerriglia urbana. Tre persone erano state denunciate già durante la manifestazione.