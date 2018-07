Firenze, presentato il premio Letizia Leviti

Seconda edizione del premio giornalistico Letizia Leviti in partnership con Sky TG24, il 18 luglio alle 18 nel Salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio a Firenze. Tre le categorie del riconoscimento dedicato alla giornalista di Sky TG24 prematuramente scomparsa nel 2016: il premio Under 35, giornalismo televisivo-professionisti, reporter di frontiera. A presentare oggi il premio, che ha il patrocinio del Comune di Firenze e dell'Ordine nazionale dei giornalisti, il sindaco Dario Nardella e il presidente dell'associazione che porta il nome di Letizia Leviti.

"Insegnamento molto chiaro"

"Il suo insegnamento è molto chiaro - ha detto il sindaco -, la buona informazione non è mai troppa, anzi in Italia è troppo poca. Quando si parla di buona informazione si parla di quell'importante lavoro fatto di professionalità, dedizione e passione di chi ogni giorno dedica tutto se stesso per raccontare la realtà. Per questo - ha aggiunto Nardella - l'informazione è decisiva per la democrazia. Una buona democrazia ha bisogno di buona informazione e di tanti bravi giornalisti. Se non si investe nell'informazione vuol dire che non si investe nel Paese".