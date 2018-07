Alimenti, Nas sequestrano acqua e 16 tonnellate di surgelati scaduti

Migliaia di litri di acqua conservata al sole e tonnellate di surgelati scaduti. È quanto sequestrato dagli uomini del Nas in due diverse operazioni condotte il 9 luglio nell'ambito di controlli per la tutela della salute dei cittadini.

Bologna, sequestrate 3.600 bottiglie d'acqua

Il primo provvedimento di giornata ha riguardato un esercizio commerciale di Bologna. Qui, nel corso di un'attività di vigilanza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla contraffazione degli alimenti e delle bevande, i Nas hanno segnalato all'autorità giudiziaria il legale responsabile di un supermercato. L'uomo è accusato di aver detenuto in cattivo stato di conservazione 3.600 bottiglie d'acqua destinate alla vendita. Le bottiglie sequestrate, per un valore complessivo di 1.300 Euro, erano stoccate nel piazzale del magazzino ed esposti ai raggi diretti del sole. Un metodo di conservazione pericoloso dal momento che, come hanno dimostrato numerosi studi scientifici, le bottiglie in plastica, se lasciate al caldo, rilasciano sostanze nocive per la salute.

Taranto, 16 tonnellate di surgelati scaduti

Il secondo sequestro è maturato in seguito un'ispezione condotta a Taranto presso un deposito all'ingrosso di prodotti surgelati, il cui amministratore è stato denunciato per tentata frode in commercio. All'interno del magazzino, i militari hanno eseguito dei controlli e trovato prodotti alimentari la cui scadenza era stata modificata mediante l'applicazione di etichette contraffatte. L'ispezione ha inoltre permesso di rinvenire diversi alimenti in cattivo stato di conservazione poiché custoditi in locali non autorizzati e con evidenti carenze igienico sanitarie. Secondo quanto reso noto sarebbero state sequestrate, complessivamente, 16 tonnellate di alimenti congelati o surgelati. I militari hanno inoltre proceduto alla sospensione dell'attività commerciale per molteplici e gravi violazioni anche di carattere penale e amministrativo accertate dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.