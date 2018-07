Roma, truffavano case d’asta acquistando opere con assegni scoperti

Acquistavano opere d’arte all’asta con assegni scoperti, per poi far perdere le proprie tracce. A Roma tre italiani, accusati di concorso in truffa aggravata e uno di loro di sostituzione di persona, sono stati denunciati dai Carabinieri, che hanno proceduto al sequestrato di dipinti e mobili di antiquariato del valore di circa 400mila euro. I tre, a quanto appurato dai militari del comando Piazza Venezia, coadiuvati da quelli dell'8° Reggimento "Lazio" e dai carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale, erano specializzati in truffe ai danni di case d'asta.

Anche opere di Modigliani e De Chirico

Il gruppo partecipava alle aste e al momento del pagamento consegnava assegni che, quando venivano posti all'incasso, risultavano privi di alcuna copertura economica. Le perquisizioni operate dai militari hanno permesso il sequestro di altri assegni pronti all’utilizzo e il recupero di diverse opere di pregio, tra cui: mobili di antiquariato, la scultura "Triangolo verde" di Arnaldo Pomodoro, le tempere su carta "La Troupe de Mademoiselle Eglantine" di Toulouse-Lautrec, il "Volto" di Amedeo Modigliani e l'olio su tela "Piazza Italia" di Giorgio De Chirico. I capolavori sono stati restituiti alle case d'asta che erano state truffate di Roma e di Brescia.