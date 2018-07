Sardegna, George Clooney ferito in un incidente stradale

George Clooney è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Olbia, per lui solo una lieve contusione al ginocchio. Lo scontro è avvenuto attorno alle 8 di questa mattina, sulla statale 125, all'uscita del suo hotel, l'Ollastu. L'attore si trova in Sardegna per girare la fiction "Catch 22".

L'incidente

Clooney, 57 anni, si trovava alla guida del suo scooter quando, uscendo dall'albergo, è stato investito da un'auto che girava per entrare nel parcheggio, pare senza dare la precedenza all'attore. Dopo lo scontro, l'automobilista si è fermato per chiamare i soccorsi. Clooney è infatti caduto dallo scooter e ha riportato una contusione al ginocchio.

I soccorsi

Un'ambulanza con medico a bordo è stata inviata sul posto dalla centrale operativa del 118 di Sassari per trasferire Clooney all'ospedale di Olbia dove è stato sottoposto a una tac che ha dato esito negativo. La corsia della statale 125 è stata chiusa per i rilievi con conseguenti rallentamenti del traffico. L'attore si trova in Sardegna per girare "Catch 22", la fiction tratta dal romanzo "Comma 22" di Joseph Miller e co-prodotta da Sky. L'attore è già stato dimesso dall'ospedale.