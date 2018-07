Minaccia con una pistola un uomo di colore e finisce su Fb: denunciato

"Vieni qua, ti sparo addosso". A parlare è un cittadino che si aggira in una via periferica di Torino, impugnando una pistola e puntandola contro un ragazzo. Il video, pubblicato su Facebook da un residente, è poi diventato virale. "Ecco che siamo arrivati alle armi, scrive l'autore del post aggiungendo che mentre filmava "la polizia è stata chiamata". Lo sconosciuto "ce l'aveva, secondo l'uomo che ha condiviso il filmato con un presunto "spacciatore di colore". Alla fine l'uomo è avvicinato da un ragazzo presumibilmente di origini africane con cui, mentre risale sulla sua auto, conversa tranquillamente. L’episodio è avvenuto ieri, 8 luglio, in via Spontini all'angolo con via Calvi, nel quartiere Barriera di Milano a Torino.

Identificato e denunciato l’uomo con la pistola

Dopo la pubblicazione del video, l’uomo è stato identificato e denunciato. Si tratta di un 38enne che è stato raggiunto da un equipaggio delle volanti allertate dalla chiamata dei residenti. L’accusa con cui è stato segnalato all'autorità giudiziaria è di minacce aggravate. L'arma era ad aria compressa.