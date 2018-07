Erasmus, a partire sono soprattutto le ragazze

L'Erasmus è soprattutto un affare femminile: lo rivelano gli ultimi dati del rapporto Indire sul programma di scambio culturale europeo. Nel 2017 in Italia ci sono stati 60mila studenti in arrivo e in partenza e, come emerge dallo studio, le studentesse sono la maggioranza (59%).

Studenti verso l'Italia

Dall'Italia sono partiti 36.000 studenti, mentre oltre 25.000 ragazzi hanno scelto l'Italia come sede della propria esperienza Erasmus. Quest'ultimo dato registra un aumento del 10% dell'Italia tra le preferenze degli studenti stranieri. Tra le motivazioni che spingono gli studenti stranieri nel Belpaese ci sono l'aspetto linguistico e culturale, ma anche l'offerta formativa delle università italiane.

Proiezioni per il prossimo anno accademico

Nell'anno accademico 2018/2019 la richiesta di borse di studio Erasmus aumenterà del 10% sia per lo studio sia nel traineeship (ovvero l'attivazione di stage presso imprese o centri di formazione e di ricerca in uno dei Paesi Europei che partecipano al Programma). Il budget a disposizione per l'Italia è di 76.017.802 euro. Verrà introdotto il tirocinio extraeuropeo e il contributo in questi casi salirà a 700 euro al mese per chi parte, mentre sarà di 850 euro per chi arriva in Italia.

Chi è lo studente Erasmus

Dal 1987, anno di nascita del programma, quasi 500mila studenti hanno sfruttato l'Erasmus per viaggiare in Europa. Lo studente tipo ha in media 23 anni (25 se è un tirocinante). Nel 59% dei casi è una studentessa, percentuale che, tra i tirocinanti sale al 63%. Tra i paesi in cui gli scambi sono più frequenti figurano Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Portogallo. La durata media della permanenza è di 6 mesi. Chi svolge i tirocini invece resta 3 mesi e mezzo. Gli studenti che scelgono l'Italia arrivano per lo più da Spagna, Francia, Germania, Polonia e Turchia.