Maturità, dopo il "quizzone" è il momento degli esami orali

Archiviate le prove scritte della Maturità (PRIMA PROVA - SECONDA PROVA - IL QUIZZONE), inizia l'ultimo scoglio da superare per gli oltre 500mila maturandi prima dei conseguire il diploma. Il colloquio orale comincia, come da programma, due giorni dopo la fine della terza prova. A differenza delle precedenti prove, in questa gli studenti avranno un “contatto” diretto con i commissari esterni, che hanno conosciuto solo superficialmente durante gli scritti. Saranno loro, assieme ai professori che hanno seguito i maturandi fino a quel momento, che dovranno verificare le loro conoscenze e assegnare un punteggio che stabilirà il voto finale. (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ESAME DI STATO)

I consigli per affrontare gli orali

Il portale Skuola.net ha messo a punto alcuni consigli per affrontare al meglio gli orali: "È necessario dall'inizio catturare l'attenzione della commissione, innanzitutto attraverso la tesina. È fondamentale esporre i collegamenti in modo chiaro e schietto, senza perdersi in voli pindarici che possono risultare noiosi e invogliare i commissari a passare ad altro. Più la tesina interesserà la commissione, maggiore sarà il “potere” di guidare l'esame orale. Il giorno prima, quindi, è bene organizzare un bel discorso - senza ovviamente impararlo a memoria - che punti sugli aspetti fondamentali e più rilevanti dell'argomento scelto. Un PowerPoint, un foglio word curato nei dettagli o un cartellone con qualche immagine, contribuirà sicuramente a far fare bella figura".

Atteggiamento importante

Un altro consiglio di Skuola.net è quello di presentarsi con un atteggiamento corretto: non mostrarsi arroganti o saccenti, non far trasparire che si vuole terminare al più presto. Quindi durante il colloquio bisogna evitare di tenere le braccia conserte e di avere uno sguardo perso nel vuoto. Anche il look è importante. Per le ragazze è bene evitare minigonne e top scollati. Per i ragazzi, invece, meglio indossare dei pantaloni lunghi al posto dei bermuda.