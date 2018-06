Torino, coppia aggredita a coltellate: due fermati

Due persone, padre e figlio, sono state fermate dai carabinieri perché sospettati di essere i responsabili dell'aggressione di una coppia avvenuta a Torino nella serata di domenica 24 giugno. I due, rintracciati mentre si trovavano in casa, dovranno rispondere di tentato omicidio in concorso. Le indagini sul movente sono in corso: se nelle prime ore dopo l'accaduto non si escludeva l'ipotesi di un tentativo di rapina, ora sembra prevalere la tesi di un reato per motivi passionali.

L'aggressione

La coppia vittima dell'aggressione - una donna di 70 anni e un uomo di 64 - stava passeggiando col proprio cane in strada nel Mongreno, sulla collina torinese. Intorno alle 21 è stata aggredita con numerosi colpi di coltello. Dopo la segnalazione di un passante che ha visto i due, feriti, per terra, la donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale, dove è stata operata ed è in prognosi riservata. Anche l'uomo è stato ricoverato per ferite lievi da taglio. Nell'aggressione è stato colpito pure il cane.