Spina bifida, a Milano primo intervento d'Europa in utero

Operati al Policlinico di Milano due feti in utero per "riparare" un grave difetto della colonna vertebrale e del midollo spinale chiamato spina bifida. Si tratta del primo intervento di questo tipo in Europa: sono stati operati due feti alla 25esima settimana di gestazione, inserendo strumenti sottilissimi direttamente nell'utero delle rispettive madri e riparando il difetto. Gli interventi sono perfettamente riusciti, ora bisognerà attendere la nascita dei due bimbi per poter confermare il pieno successo delle cure. Il primo intervento è stato effettuato il 19 giugno e il secondo il giorno seguente. Un terzo intervento è previsto per luglio.

Spina bifida, un caso ogni 10mila nascite

La spina bifida, quando non è mortale, porta a disabilità, paralisi e disturbi neurologici. In Italia si verifica un caso ogni 10mila nascite. Questo vuol dire che ogni anno ci sono almeno 50 bambini colpiti. Ciascuna delle due operazione eseguite a Milano è durata circa cinque ore. Per i due feti operati l'obiettivo ora è prolungare le gravidanze il più possibile, monitorarle nel tempo e verificare il pieno successo degli interventi record effettuati in utero. La nascita è prevista tra fine agosto e inizio settembre.