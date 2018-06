Incendio in una palazzina ad Arese: evacuate 30 famiglie

Trenta famiglie sono state evacuate a causa di un incendio scoppiato nella serata di oggi ad Arese, nel Milanese, in via Enrico Cantù. Le fiamme si sono sviluppate sul tetto di una palazzina di tre piani, coinvolgendo cinque abitazioni. Per precauzione i vigili del fuoco hanno deciso di evacuare tutte le persone che vivono nello stabile. Non si conoscono ancora le cause del rogo.