Pozzallo, sbarcati i 509 migranti a bordo della nave Diciotti

Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, arrivata nella serata di martedì 19 giugno nel porto siciliano dopo 7 giorni di navigazione. Le operazioni di sbarco sono cominciate in piena notte nello scalo marittimo del Ragusano. Dieci persone erano arrivate nel pomeriggio di ieri con un'evacuazione medica d’urgenza: si è trattato di sei bambini, tre donne e un 21enne. (LO SPECIALE MIGRANTI)

Le operazioni di sbarco

Le prime a scendere dalla nave Diciotti sono state 30 donne incinte, fatte salire su un piccolo pullman per essere trasferite per i controlli in diversi ospedali del Ragusano. Altre avevano i figli piccolissimi tra le braccia. Due bimbi di meno di 5 anni sono stati accompagnati da un operatore, per mano, verso i mezzi di soccorso. A bordo della nave anche i 42 superstiti salvati dall'equipaggio della Trenton, nave della marina militare Usa, durante un naufragio in cui risultano disperse 12 persone. La salma di una vittima a bordo è stata portata in obitorio per un esame medico legale: l'ispezione del cadavere ha accertato che l’uomo deceduto era morto per annegamento. Secondo testimonianze a bordo, era una persona proveniente dalla Nigeria, molto malata, che viaggiava da sola.

Unhcr: porto sicuro è imperativo umanitario urgente

Marco Rotunno, dell'ufficio comunicazione Unhcr Italia, poco prima dell’inizio dello sbarco ha detto che "l'assegnazione di un porto sicuro per i migranti soccorsi in mare è un imperativo umanitario urgente e deve avvenire nel più breve tempo possibile, non possono aspettare per giorni in mare". Il rappresentante dell'agenzia dell'Onu per i rifugiati ha ricordato che "ci sono i sopravvissuti ad un naufragio soccorsi da nave Trenton. Hanno perso in mare per lo meno dei compagni di viaggio, ma anche dei famigliari. Hanno bisogno di assistenza psicologica urgente. Non è possibile che siano rimasti in mare per così tanto tempo”.

Il precedente sbarco della Diciotti in Sicilia

Non è la prima volta nell'ultimo mese che nave Diciotti sbarca migranti in Sicilia: l’imbarcazione della Guardia costiera, era già arrivata nel porto di Catania con a bordo oltre 900 migranti lo scorso 13 giugno. Si trattava di 932 persone che la Diciotti ha preso a bordo al termine di cinque operazioni di soccorso eseguite da altri mezzi navali, soprattutto mercantili che erano al largo della Libia. Anche in quel caso, all’interno della nave c’erano dei cadaveri.