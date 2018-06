Jesolo, lascia cane chiuso in auto per ore: denunciata 54enne

Ha lasciato per ore il cane all'interno della propria auto. Per questo motivo una donna di 54 anni è stata denunciata a Jesolo, Venezia, per abbandono di animali.

La denuncia di un passante

Secondo quanto reso noto, il cane sarebbe stato lasciato all'interno della vettura ferma in un parcheggio della nota località balneare. A notare l'animale, solo in auto, sarebbe stato un ragazzo che, verso mezzogiorno del 18 giugno, stava andando in spiaggia. Al ritorno dal lido, verso le 18, lo stesso giovane avrebbe poi visto il cane ancora dentro la vettura parcheggiata nella stessa posizione. Dall'episodio è scaturita la decisione di avvisare il 113 e far intervenire gli agenti sul posto. Dopo un rapido controllo sulla targa del veicolo, i poliziotti sono riusciti a risalire al numero di telefono della proprietaria, una donna italiana, ma i tentativi di rintracciarla sono stati vani.

Il cane provato dal caldo

Dopo l'ennesimo tentativo di contattare la donna, gli agenti hanno deciso di intervenire e forzare il finestrino per favorire il ricircolo dell'aria e aiutare l'animale a respirare. L'operazione, che non ha richiesto la rottura del vetro, si è poi conclusa con l'apertura dell'autovettura e i soccorsi al cane. Si tratta di un cocker in età avanzata che i soccorritori hanno trovato fortemente provato dal caldo e dalla mancanza di cibo ed acqua. All'interno dell'abitacolo erano state lasciate due ciotole, entrambe vuote. L'animale è stato rifocillato con acqua e cibo e si è presto ripreso. La proprietaria è giunta in commissariato a sera inoltrata ed è stata denunciata.