Compravendita online: la guida per fare acquisti sicuri

Si chiama “Compravendita on-line dell’usato” ed è una guida che contiene numerosi consigli pratici per chi vuole acquistare sul web in modo sicuro. A realizzarla è stata l’Unione nazionale consumatori, in collaborazione con la Polizia Postale e delle comunicazioni ed il sito Subito.it. Il vademecum è stato presentato il 19 giugno, con il presidente di Unc che l’ha definita “una guida di autodifesa” per chi fa acquisti online.

I consigli

Nella guida ci sono alcuni consigli pratici per non incappare in spiacevoli sorprese quando si fanno compere su Internet. Innanzitutto, nel vademecum si raccomanda di leggere attentamente l’annuncio prima di rispondere: se sembra troppo breve o fornisce poche informazioni, non esitare a chiederne altre al venditore. In secondo luogo, è indispensabile informarsi sull’oggetto che si vuol acquistare. Chiedere più informazioni al venditore e, se le foto pubblicate sembrano troppo belle per essere vere, cercare in rete e scoprire se sono state copiate da altri siti. Il terzo consiglio è quello di diffidare di un oggetto messo in vendita a un prezzo irrisorio: in questi casi bisogna accertarsi che non ci sia troppa differenza tra i prezzi proposti e quelli di mercato. Come quarto consiglio, c’è quello di prediligere lo scambio di persona per verificare la corrispondenza delle caratteristiche descritte nell’annuncio. Diversamente è raccomandabile utilizzare il servizio di spedizione della piattaforma e richiedere il pagamento in contrassegno. Infine, è indispensabile dubitare di chi chiede di esser contattato al di fuori della piattaforma di annunci, con e-mail ambigue ma anche di chi ha troppa fretta di concludere l’affare.

Rispondere alle domande dei consumatori

L’idea che sta dietro alla guida “Compravendita on-line dell’usato” è di dare risposte ad alcune domande che, di solito, i consumatori si pongono quando fanno acquisti. Per esempio: acquistare online da privati è sicuro? A cosa prestare attenzione quando si legge un annuncio? Quali dati personali fornire per concludere un affare? Con quale metodo è preferibile pagare? Come stare lontano dalle truffe per l’affitto di case vacanza? La guida è disponibile in rete e si può scaricare.

Presidente di Unc: “Una guida di autodifesa”

“In questo periodo dell’anno, agli sportelli dell’Unione nazionale consumatori riceviamo il maggior numero di segnalazioni riguardo gli acquisti e le vendite online”, ha dichiarato il presidente Dona. “Forse perché molti provano a disfarsi di oggetti che hanno a casa riemersi dopo le pulizie di primavera. Oppure perché si approfitta della bella stagione per avvicinarsi ad uno sport e si preferisce acquistare l’attrezzatura di seconda mano”, dice. “Non manca chi sui portali di compravendita online cerca le case per la vacanza (e purtroppo non sempre l’affare è assicurato). Negli ultimi anni -aggiunge Dona- stiamo assistendo ad un aumento dei consumatori che scelgono questo tipo di sistemazione e purtroppo registriamo numerose segnalazioni di disservizi e in alcuni casi di vere e proprie truffe. Per questo motivo abbiamo realizzato questa guida di autodifesa in collaborazione con chi ogni giorno difende i consumatori dalle truffe sul web”.

Con l’arrivo dell’estate aumento delle truffe

Dello stesso parere di Dona è Ciardi, Direttore del servizio di Polizia Postale e delle comunicazioni, secondo cui “con l’avvicinarsi del periodo estivo il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo per le vacanze. Il nostro obiettivo è aiutare gli utenti a comprare in totale tranquillità, indipendentemente dal proprio livello di informatizzazione. Per questo motivo -conclude Ciardi- abbiamo realizzato una guida agli acquisti sicuri con alcuni utili consigli e pratici suggerimenti per muoversi tra i negozi online minimizzando i rischi.”