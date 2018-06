Stadio Roma, Nogarin: "Lanzalone l'ho portato io"

“Non ci sto al racconto per cui ce l'hanno calato dall'alto Grillo o Casaleggio: Lanzalone l'ho scoperto io”. A dirlo è il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che in un’intervista al Fatto quotidiano si dice "sbalordito" e "incredulo" per l'arresto di Luca Lanzalone nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Nel Movimento 5 stelle, afferma Nogarin, “nessuno ha mai calato persone dall'alto. In quattro anni mai una volta ho ricevuto una telefonata da Grillo o da Casaleggio per perorare la causa di qualcuno”. Dall’opposizione parlamentare, l’ex segretario del Pd Matteo Renzi torna però ad attaccare il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che - stando alle dichiarazioni rese dalla sindaca di Roma Virginia Raggi in Procura - insieme a Riccardo Fraccaro le avrebbe presentato Lanzalone: "Io dico al ministro di venire in aula a spiegare i suoi rapporti con lui”.

In arrivo nuovi documenti nell'inchiesta



Intanto, sul fronte processuale, sono in arrivo nuovi documenti nell'inchiesta. Il deposito è legato alle istanze al tribunale del Riesame che verranno presentate in settimana dai difensori degli arrestati. E sul fronte delle indagini proseguirà l'attività istruttoria: hanno già chiesto di essere ascoltati dai pm il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e le due figure-chiave dell'inchiesta, Luca Parnasi e Luca Lanzalone.

Nogarin: "Lanzalone mi disse di non aver mai conosciuto Grillo e Casaleggio"

L'avvocato ormai ex presidente di Acea fu selezionato, afferma Nogarin, per risolvere la grana dell'azienda municipalizzata dei rifiuti. E a Livorno, sottolinea il sindaco, Lanzolone "è arrivato dopo una selezione molto importante e ha fatto un lavoro eccellente". Alla domanda se qualcuno sponsorizzò l'avvocato, Nogarin risponde: "Macché. Ricordo che Lanzalone mi disse che, seppur genovese, non aveva mai visto né conosciuto Grillo né tantomeno Casaleggio". E poi il sindaco di Livorno dice di essere molto colpito "che persone di un così alto livello stiano vivendo una situazione così dubbia e discutibile". E conclude: "Io non so, né posso avere idea di quello che Lanzalone abbia fatto a Roma, ma continuo a pensare che sia una persona corretta, un grandissimo professionista".

Bonafede: "Lotta alla corruzione punto qualificante del programma di governo"



Il ministro della Giustizia Bonafede è tornato a prendere la parola in un post sul blog delle Stelle, ma senza fare riferimenti all'inchiesta sul nuovo stadio della Roma: "I corrotti devono andare in carcere!", dice l'esponente del M5s. E aggiunge: "I cittadini oggi si aspettano una risposta molto chiara e precisa nella lotta alla corruzione. La prevenzione ed il contrasto alla corruzione è uno dei punti qualificanti del programma di governo e, come ministro della Giustizia, intendo mettere in campo le misure più risolute per stroncare questo fenomeno".