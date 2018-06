Docente aggredito a Lucca, promossi solo 8 studenti su 26

Otto studenti promossi su 26. Dieci bocciati, gli altri rimandati. Cronache da Lucca. Più precisamente dalla scuola dove un professore di italiano fu offeso in aula da alcuni studenti; vittima di episodi di bullismo che furono ripresi in alcuni video poi fatti circolare sul web. Sei studenti erano stati denunciati alla Procura dei minori di Firenze: tre di loro erano stati bocciati quando la questione era diventata pubblica, gli altri se la sono cavata col 6 in condotta e sono stati rimandati a settembre in varie materie. A rivelarlo è La Nazione.

Il preside sui tre indagati rimandati: reazione positiva

Tra i dieci bocciati, come detto, ci sono i tre indagati verso cui il consiglio d'istituto ha preso la sua decisione inappellabile già lo scorso aprile: forse ripeteranno l'anno oppure lasceranno la scuola. Il preside dell’istituto ha parlato di “amarezza” e di peggioramento di tutta la classe nel corso dell'anno scolastico.

Il prof insultato non andrà in pensione

Intanto, il docente di italiano bersaglio degli insulti dei suoi studenti ha fatto sapere alla scuola che non andrà in pensione e che alla ripresa delle lezioni sarà al suo posto in aula a insegnare. Nel frattempo, prosegue l'inchiesta della Procura dei minori di Firenze sui sei ragazzi della classe, indagati per violenza privata e minacce.