Ladro tradito dalle foto su Facebook, arrestato in Costa Azzurra

Un cinquantenne di origine sarde, accusato di una serie di furti in appartamento commessi in Toscana, è stato rintracciato in Costa Azzurra grazie a delle foto che aveva pubblicato sul suo profilo Facebook. L’uomo si è tradito postando sul social network delle immagini che hanno permesso alla polizia di risalire al luogo in cui era latitante. Il ricercato, che nel frattempo era già detenuto in Francia perché sospettato anche Oltralpe di reati contro il patrimonio, è stato consegnato alla Squadra Mobile di Firenze sulla base di un mandato di arresto europeo.

Accompagnato a Ventimiglia

La polizia è riuscita a capire la posizione dell’uomo analizzando gli scenari e i particolari delle foto pubblicate su Facebook, che mostravano alcuni chiari elementi identificativi della Costa Azzurra. Coordinati dal vice questore aggiunto Antonio Nori, gli inquirenti hanno posto le basi per l'emissione di un mandato di arresto europeo. Una volta che il provvedimento è stato recepito da Parigi, l’uomo è stato accompagnato dalla polizia francese al confine di Ventimiglia, dove la Squadra Mobile di Firenze lo ha arrestato e preso in consegna. Ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria italiana di una serie di furti in appartamento tra Firenze, Prato, Arezzo e Viareggio.

Evaso dagli arresti domiciliari

Il cinquantenne era ricercato nell'ambito di un'inchiesta che nel maggio 2017 ha portato alla denuncia di un minorenne e alla cattura di altri due sospettati, ritenuti responsabili in concorso tra loro di una serie di furti in appartamento in Toscana. Ai tempi, l'uomo, che si trovava già agli arresti domiciliari per un altro furto in appartamento, non si era fatto trovare in casa dagli agenti di polizia, dandosi alla fuga.