Tornado nel Salernitano, le immagini da Marina di Camerota

Nessun danno, ma tanta paura nel Salernitano dove una tromba d'aria ha colpito Marina di Camerota. Il tornado, al largo delle spiagge campagne, si è esaurito dopo pochi minuti senza toccare terra. Poco dopo, nel Cilento, si è assistito a un violento temporale. Nella zona il maltempo dovrebbe proseguire fino a sabato.

I tornado in Italia

Secondo uno studio del Cnr-Isac, pubblicato sull'International Journal of Climatology, negli ultimi dieci anni si sono verificate in media 108 trombe d'aria e marine ogni 12 mesi. Nel 2014 si è assistito a un record: 141 trombe d'aria e 76 marine. Le trombe marine, afferma lo studio, si sviluppano principalmente in autunno e in estate, con una densità di quasi un evento annuale ogni 100 chilometri di costa e picchi di cinque eventi lungo la costa tirrenica, soprattutto in Lazio e Toscana. Nella pianura veneta e nel Salento la frequenza di questi fenomeni è simile a quella di alcune aree degli Stati Uniti. A fare la differenza rispetto agli episodi registrati oltreoceano è l'intensità, in Italia molto più blanda. I tornado significativi sono stati 24 in 10 anni.