Russell Crowe a Torino, scambio di battute su Twitter con Appendino

"Coffe is for boys, 'bicerin' is for gladiators", il caffè è per ragazzi, il bicerin è per gladiatori. È la simpatica risposta che Chiara Appendino, sindaca di Torino, ha dato su Twitter a Russell Crowe, in visita nel capoluogo piemontese: l'attore le aveva proposto di bere un caffè assieme. La sindaca ha accompagnato il tweet con una foto della celebre bevanda sabauda.

La visita a Torino dopo essere stato a Roma

Lo scambio di battute era iniziato nel primo pomeriggio quando l’attore neozelandese aveva twittato: "Where I am now?", dove mi trovo adesso?, allegando una fotografia che i torinesi hanno riconosciuto al volo: la facciata di Palazzo Carignano. Il popolare divo di Hollywood, di recente a Roma per una speciale proiezione del Gladiatore al Colosseo, ha sfidato i fan a riconoscere la misteriosa località che stava visitando. L'enigma però si è sciolto rapidamente: la Fondazione Sandretto ha pubblicato una mappa del centro storico di Torino, gli operatori social del Museo Egizio hanno aggiunto "Vicino a noi" e la sindaca Chiara Appendino, in inglese, gli ha scritto: "Nella più bella città del mondo".

Crowe ha visitato il Museo Egizio: "Un posto molto bello"

Crowe è andato al Museo Egizio - postando anche delle foto - e in seguito ha risposto alla sindaca: "Ciao Chiara. È un posto molto bello, soprattutto al tramonto. La collezione dell'Egizio è sorprendente. Si faccia in modo che il Museo continui ad essere ben finanziato. Tonerò. Magari ci prendiamo un caffè assieme". Da lì la risposta di Chiara Appendino, che alla lusinghiera proposta dell’attore ha replicato rilanciando con il bicerin, la famosa bevanda torinese a base di cioccolato fatto in casa, caffè e fior di latte.