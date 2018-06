Roma, fiamme in un palazzo del centro: donna ustionata

Fiamme in una palazzina al centro storico di Roma. Una donna è rimasta ustionata e trasportata in ospedale in codice rosso. Tre le persone intossicate tra cui un agente della polizia locale. Secondo quanto si è appreso, l'incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un palazzo di via Tor di Nona, vicino a piazza Navona. Lo stabile interessato dalle fiamme, e uno accanto, sono stati evacuati dai vigili del fuoco. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. Dalle prime informazioni, sembra che ci siano alcune persone bloccate al terzo piano. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.

Data ultima modifica 14 giugno 2018 ore 10:52