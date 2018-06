Palermo, arrestati 2 corrieri: portavano droga in auto insieme a figli

Trasportavano tre chili di hashish in auto insieme ai figli piccoli. Due coniugi 41enni sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Palermo, dopo un controllo avvenuto in viale della Regione siciliana, all'altezza di via Gaetano La Loggia. All’interno della vettura al momento dell’ispezione c’erano anche i due figli minori della coppia.



I coniugi sono stati rinchiusi al "Pagliarelli"

Gli agenti della Squadra mobile e dell'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico hanno sorpreso i due coniugi con tre panetti di hashish nascosti sotto il sedile passeggeri della Fiat Panda nella quale viaggiavano. I due sono stati portati presso la Casa Circondariale Palermo "Pagliarelli". Il marito nel 2012 era già stato condannato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata. Secondo i giudici aveva imposto, per conto dell'allora reggente Gaetano Ciaramitaro, il pagamento del pizzo a due ditte nel quartiere palermitano di "Marinella".