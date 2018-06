Maltempo, l'estate può attendere: piogge in arrivo su tutta Italia

L'estate può attendere. Le previsioni meteo indicano infatti che nei prossimi giorni sono attesi maltempo e ulteriori perturbazioni su tutta l'Italia, con temperature in calo e alte probabilità di temporali su molte regioni, almeno fino al weekend. Nell'ultima parte della settimana potrebbe esserci un graduale miglioramento delle condizioni al Centro-Nord, tranne che nel settore alpino. Al Sud, invece, ci sarà ancora instabilità atmosferica. (LE PREVISIONI SU TUTTA ITALIA)

Le previsioni per mercoledì 13

Il 13 giugno sarà ancora una giornata nuvolosa, con qualche miglioramento previsto solo in serata. Cielo coperto sulle regioni alpine, Liguria e parte del Piemonte. Le piogge colpiranno anche Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Nuvole e precipitazioni anche su gran parte della Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, Marche e Abruzzo. Piogge anche al Sud, in particolare su Campania, Molise, Puglia e coste tirreniche di Basilicata e Calabria. La situazione dovrebbe attenuarsi nelle ore serali su buona parte delle regioni italiane. Le temperature rimarranno in calo.

Le previsioni per giovedì 14

Ancora piogge o temporali al mattino su Emilia-Romagna ed Appennino settentrionale e localmente sulle zone alpine, tra tarda mattinata ed ore pomeridiane, con tendenza ad interessare parzialmente le aree pianeggianti comprese tra Lombardia e Veneto. Dal tardo pomeriggio migliorerà ovunque. Cielo coperto in Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Piogge più attenuate su Marche ed Abruzzo. Al Sud nuvolosità in aumento con piogge o temporali su molte regioni.

Le previsioni per venerdì 15

Da venerdì in alcune zone ci sarà un graduale miglioramento, con l'instabilità che sarà concentrata sulle regioni meridionali dove sono previsti ancora temporali. Al Nord nubi in calo e locali rovesci solo su Liguria e zone alpine. Nuvolosità variabile al Centro e Sardegna ma con ancora precipitazioni sparse, su Marche, Abruzzo, basso Lazio e sulla parte centro-meridionale dell'isola. Deciso miglioramento dal tardo pomeriggio. Molte nubi al sud e Sicilia con precipitazioni ma in miglioramento verso il tramonto.

Le previsioni per sabato 16

Sabato dovrebbe tornare il bel tempo in gran parte del Centro-Nord. Qualche nube e precipitazioni solo al Nord-Ovest e nelle aree alpine centro-occidentali. Schiarite sul resto del Nord. Locali rovesci su basso Lazio e zone interne dell'Abruzzo ma nelle regioni centrali tornerà il sereno. Piogge o temporali nelle zone interne del sud e localmente su Puglia salentina e coste tirreniche in deciso miglioramento dal pomeriggio inoltrato.

Le previsioni per domenica 17

Nella giornata di domenica le condizioni tendono a farsi un po' più stabili anche se nuove nubi interesseranno le regioni settentrionali dalla tarda mattinata di domenica con piogge e temporali che dalle regioni di nordovest si porteranno nel pomeriggio su Emilia-Romagna e Triveneto. Attesi rovesci nelle zone interne del centrosud durante le ore più calde della giornata.