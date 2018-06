Sciopero nazionale dei trasporti giovedì 7 e venerdì 8 giugno

Confermato lo sciopero dei trasporti per il 7 e l'8 giugno. La protesta, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, coinvolgerà alcune corse di Trenitalia e Trenord (in Lombardia), oltre che i mezzi pubblici di Roma gestiti da Atac e Roma Tpl e quelli di Torino gestiti da GTT. Al fermo hanno aderito anche il personale di volo delle compagnie aeree Alitalia, Blue Panorama e di Air Italy, nonché i controllori dell’Ente nazionale di assistenza al volo.

Treni regionali fermi

La protesta, indetta da Cub Trasporti e da Usb lavoro privato, coinvolgerà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di Trenord. Secondo quanto comunicato non sono previste variazioni per i treni di lunga percorrenza, come Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e InterCity. Le corse che potranno subire variazioni e cancellazioni riguardano unicamente i treni regionali e suburbani. In questo caso, i viaggiatori potranno usufruire di servizi garantiti per raggiungere le loro destinazioni. Trenitalia garantisce anche i collegamenti fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino e con l’aeroporto di Malpensa. Lo scioperò partirà dalle 22 di giovedì 7 giugno fino alle 6 del giorno successivo, venerdì 8. Per questo motivo tutti i treni in viaggio o con partenza in un orario precedente all'inizio della protesta e che arrivino entro le ore 23 funzioneranno normalmente.

Lo sciopero dei mezzi pubblici a Roma e Torino

Allo sciopero aderiscono anche le due società romane di gestione del servizio urbano: Atac e Roma Tpl che hanno comunicato lo stop dei propri mezzi dalle 8.30 di venerdì 8 giugno fino alle 12.30 della stessa giornata. Fermi bus, tram, metropolitane, ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e le linee periferiche di Roma Tpl. A Torino Gtt fermerà le sue macchine per l'intera la giornata di venerdì 8 giugno. L'azienda ha però comunicato servizi garantiti ai viaggiatori: il servizio urbano e suburbano e la metropolitana circoleranno regolarmente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre le autolinee extraurbane e il servizio ferroviario locale (sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino – aeroporto – Ceres) dall’inizio del servizio alle 8 e poi dalle 14.30 alle 17.30.

Cancellati voli Alitalia, Blue Panorama e Air Italy

Venerdì 8 giugno i dipendenti di Enav, la società che gestisce il traffico aereo italiano, scioperano dalle 13 alle 17. Per la stessa fascia oraria è previsto lo sciopero del personale navigante di cabina delle compagnie aeree Blue Panorama e Air Italy. L'Ente nazionale per l'Aviazione civile ha messo insieme la lista di tutti i voli garantiti. La compagnia Alitalia ha attivato un "piano straordinario" per ricollocare la maggior parte dei passeggeri su altri voli. Si registrano comunque numerosi voli cancellati.