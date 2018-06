Intossicazione alimentare a Pescara: colpa di un batterio della carne

Il batterio Campylobacter sembra essere il responsabile dell’intossicazione alimentare che ha interessato oltre 130 persone, di cui almeno 126 bambini e alcune insegnanti, delle scuole dell'infanzia e elementari di Pescara. Si tratta, secondo le prime informazioni, di una delle malattie batteriche gastrointestinali più diffuse al mondo e che da 10 anni ha registrato un incremento. Esclusa, quindi, l'ipotesi salmonella.

Come si trasmette il batterio

La trasmissione nell'uomo di questo batterio, generalmente, è dovuta a derrate alimentari contaminate, in particolare della carne. Il Campylobacter è stato individuato con le analisi di laboratorio eseguite sui campioni prelevati sui primi bambini arrivati in ospedale il giorno dell'intossicazione. Oggi, 5 giugno, si tiene una riunione operativa alla Asl per fare il punto della situazione. La terapia eseguita sui bimbi è efficace contro il tipo di batterio individuato.

L’inchiesta

Le persone coinvolte, che frequentano diverse scuole della città, avevano accusato febbre alta e disturbi intestinali. E per questo, a partire da venerdì scorso, erano ricorse alle cure ospedaliere. Il caso ha portato la Procura di Pescara anche ad aprire un fascicolo contro ignoti. L'ipotesi di reato è relativa a quanto previsto dalla normativa in materia di alimenti. Il fascicolo per ora non ha indagati. Nella giornata di ieri, 4 giugno, il sindaco di Pescara, in via precauzionale, aveva anche deciso di sospendere il servizio mensa nelle scuole comunali.