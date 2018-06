Giulia Bongiorno, tentativo di aggressione in centro a Roma

Forte spavento, ieri pomeriggio, per Giulia Bongiorno, minacciata di aggressione davanti la chiesa di Sant’Andrea delle Fratte, nel cuore di Roma. Autore delle molestie un uomo, ubriaco e seminudo, che ha importunato anche un’altra donna, prima di provare ad avvicinarsi al neo ministro della Pubblica Amministrazione.

L'uomo si sarebbe tirato giù i pantaloni

Secondo quanto riporta il Messaggero, ad essere aggredita per prima è stata una donna, di circa 40 anni. L'uomo, ubriaco e seminudo, avrebbe ripetuto parole sconclusionate in inglese, per poi tirarsi giù i pantaloni. La scena è avvenuta davanti agli occhi del ministro Bongiorno, che stava passeggiando per le vie del centro storico della Capitale. L’avvocato è intervenuto, cercando di allontanare il malintenzionato, che a quel punto si sarebbe avvicinato in modo minaccioso. Le due donne sono però riuscite a chiamare la polizia, che ha allontanato l'aggressore.