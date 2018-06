Civitanova, assalto a portavalori: banditi armati in fuga

A Civitanova Marche, in via Einaudi, alcuni malviventi armati di pistole e kalashnikov hanno tentato di svaligiare un portavalori, ma sono stati messi in fuga dalle guardie giurate, che hanno risposto al fuoco. Il mezzo blindato aveva appena prelevato i soldi da un vicino istituto di credito ma, stando ai primi accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, i malviventi non sarebbero riusciti a prendere il denaro custodito all'interno del mezzo.

Imboscata nei pressi dell'ingresso dell'autostrada A14

Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono arrivati gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Civitanova e i carabinieri della locale Compagnia. Secondo i primi accertamenti, l’assalto sarebbe avvenuto in tarda mattinata e i malviventi per effettuare il colpo si sarebbero serviti di una Jeep Renegade. Il veicolo sarebbe stato posto di traverso sulla carreggiata, a poca distanza da una sala Bingo e nei pressi dell'ingresso dell'autostrada A14, per sbarrare la strada al furgone. Gli assalitori avrebbero dato il via all’assalto sparando alcuni colpi intimidatori verso il mezzo blindato, uno dei quali ha colpito il radiatore. Le guardie giurate sarebbero però riuscite a mettere in fuga gli uomini rispondendo al fuoco. L’auto utilizzata per allontanarsi dal luogo dell’assalto è stata ritrovata non molto distante completamente bruciata. Al momento i responsabili sono ricercati dalle forze dell’ordine.