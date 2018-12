Assalti ai tir in Puglia, sgominata una banda

Blitz contro una banda dei tir in Puglia. Alle prime luci dell'alba è scattata l'operazione, condotta dai comandi provinciali dei carabinieri di Bari e di Foggia che hanno dato esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere. Nel mirino soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata a rapine pluriaggravate ai danni soprattutto di tir, oltre che di ricettazione e riciclaggio.

L'inchiesta

Le ordinanze, emesse dal Gip del tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica, arrivano al termine di un'indagine avviata nel marzo del 2017 dalla compagnia di Andria. Un'inchiesta che ha permesso di ricostruire la responsabilità della banda in numerosi furti e rapine. I Carabinieri sono entrati in azione in tre diverse province pugliesi: in particolare a Andria, Bari, Bitonto (Bari) e Cerignola (Foggia).