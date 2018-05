Maltempo in arrivo, tornano le piogge al Nord

Lunedì 28 maggio torna il maltempo nel Nord Italia. Previsti temporali e un lieve calo delle temperature. Le minime oscilleranno tra 15 e 18 gradi e le massime tra i 23 e i 27. Allerta in Lombardia, in Piemonte e Valle d’Aosta. Sul Centro e sulla Sardegna le velature del primo mattino lasceranno spazio alle piogge nel corso della giornata, che si attenueranno con il passare delle ore. Al Sud e in Sicilia persiste il bel tempo, ma con qualche zona interessata da un aumento della nuvolosità, con isolati deboli rovesci o temporali. L’instabilità continuerà sul nostro Paese anche nei giorni successivi (LE PREVISIONI METEO).

Nord con le piogge

La situazione più critica sarà al Nord. L'ampia depressione atlantica che sta investendo anche il mar Mediterraneo occidentale continua infatti ad indirizzare flussi umidi e instabili verso le nostre regioni centro-settentrionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso per condizioni meteo avverse segnalando per la serata di oggi, 27 maggio, piogge e temporali sulla Valle d'Aosta e il persistere, dalle prime ore di domani, 28 maggio, di precipitazioni temporalesche su Piemonte, Lombardia e Veneto. Possibili anche fulmini, grandinate e forti raffiche di vento. Per questo è stata valutata l’allerta arancione sul Nodo Idraulico di Milano e sulle aree nord-occidentali della Lombardia, allerta gialla su Valle d'Aosta, gran parte di Piemonte, Lombardia, Veneto e Umbria.

Maltempo anche al Centro e Sardegna

Al centro e sulla Sardegna, al primo mattino di lunedì, estese velature su tutto il settore. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità medio-alta anche sulle regioni adriatiche, con piogge o rovesci sparsi inizialmente sull'isola, ma in estensione dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio alle aree interne della regioni peninsulari. In serata attenuazione dei fenomeni sul settore peninsulare.

Meglio a sud e Sicilia

Al Sud e in Sicilia, la prima mattinata è all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità medio-alta sulle regioni tirreniche e sulle aree interne di quelle adriatiche, con isolati deboli rovesci o temporali, dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio.

Martedì ancora instabile al Nord, sole al Sud

Per martedì 29 maggio, al Nord ancora una giornata instabile, con piogge e locali temporali intermittenti che si attenueranno in serata. Più sole in Liguria. Temperature ancora in lieve calo, con massime tra 22 e 26 gradi. Al Centro, invece, variabilità sulla Toscana, più soleggiato altrove con piogge e temporali isolati durante il giorno. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 29. Al Sud, infine, prevale il sole salvo locale e isolata instabilità sugli Appennini. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi.

Mercoledì temperature in calo

Il 30 maggio, al Nord ancora cielo instabile con rovesci e temporali, anche intensi. Temperature in ulteriore calo, massime tra 21 e 25 gradi. Al centro tempo instabile sulla Toscana e dal pomeriggio anche su Umbria e Lazio. In prevalenza soleggiato sulle regioni adriatiche. Temperature in calo, massime tra 23 e 27. Al Sud prevale il sole. Temperature poco variate, massime tra 25 e 30 gradi.