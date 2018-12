Brescia, neonato abbandonato in un passeggino: si cercano i genitori

Un bambino di circa un mese è stato abbandonato in strada a Brescia nella tarda serata di ieri. A notarlo è stato un residente in vicolo delle Nottole, in pieno centro storico: dal balcone di casa ha visto solamente il passeggino, senza che fosse accompagnato dalla presenza di adulti.

Il piccolo sta bene

L'uomo ha deciso di chiamare le forze dell'ordine dopo aver scoperto che nel passeggino c'era un bambino vestito con una tuta azzurra. Sembra che il piccolo stia bene, anche se è stato comunque portato in ospedale. Avrebbe fra i sette e dieci giorni e dalla sua nascita sarebbe sempre stato nutrito. Nel passeggino sono stati trovati un biberon di latte, cambi e una coperta. Sono ora in corso le indagini della Questura di Brescia per risalire ai genitori.