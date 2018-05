Incidente stradale su A4, autobus fuori strada: 26 feriti, uno grave

Un autobus è uscito di strada mentre percorreva l'autostrada A4 finendo in un prato vicino e adagiandosi su un lato. L'incidente ha causato 26 feriti di cui uno molto grave, gli altri in condizioni serie ma che non sarebbero in pericolo di vita. È accaduto intorno alle 4 di notte tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Il bus, della società Flixbus, stava percorrendo la linea Torino-Trieste e trasportava 40 persone. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia stradale e numerose ambulanze. I feriti sono stati distribuiti in vari ospedali tra Palmanova (16), Portogruaro (3), San Donà (3), Udine (4).

Chiuso tratto di autostrada

L'autostrada A4 è stata chiusa in direzione Trieste e automobilisti e camionisti sono obbligati ad uscire a Latisana, con disagi al traffico veicolare. Chiuso in entrata lo stesso casello. Occorrerà terminare le operazioni di rimozione dell'autobus e di controllo prima di poter riaprire la A4.