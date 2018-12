Molestie su tre bambine, arrestato 50enne vicino a Roma

Un cittadino dello Sri Lanka di 50 anni è stato arrestato nella giornata di sabato 19 maggio vicino a Roma, con l'accusa di aver commesso molestie sessuali ai danni di tre bambine. L'uomo si trova nel carcere di Rebibbia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'arresto e le ricostruzioni

A eseguire l'ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale della Capitale sono stati i carabinieri della stazione di Cesano, nell'Agro Romano. Stando alle prime informazioni l'uomo, che vive nella zona frequentata dalle bimbe, avrebbe compiuto molestie sessuali nei loro confronti in diverse occasioni, approfittando di momenti di distrazione dei genitori. Secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, il presunto molestatore sarebbe illegale sul territorio italiano, denunciato circa un anno fa perché inottemperante a un decreto di espulsione. Il 50enne abitava nella zona insieme ad alcuni connazionali ed erampiegato in lavori saltuari.

La "trappola" dei gattini

Gli investigatori hanno ricostruito nel dettaglio tutti gli episodi di molestie che l'uomo avrebbe compiuto nei confronti delle piccole di età compresa fra 8 e 10 anni. In un caso il 50enne avrebbe attirato nella sua abitazione una di loro con la scusa di farle vedere dei gattini appena nati, per poi approfiitarne. Intuendo il comportamento dell’adulto, la bimba si è immediatamente allontanata. In un altro caso, l’uomo ha invece incontrato una delle bambine in un negozio e l'avrebbe afferrata per le spalle cercando di accarezzarle i capelli, spaventandola tanto da farla scappare. In una terza circostanza, infine, avrebbe afferrato con forza le guance di una delle tre bimbe per baciarla ripetutamente sulla bocca.